ロッテは26年シーズンに着用する3種類のユニホームを発表した。「TRINITY」（三位一体）をデザインコンセプトに、従来のホーム、ビジターに加え、新たにALTERNATE（オルタネート）ユニホームを採用し、チームカラー3色で構成。