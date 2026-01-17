昨季新人王のロッテ・西川が沖縄県内で自主トレを公開し、改めて首位打者と2桁本塁打に意欲を示した。「首位打者が一番獲りたいタイトル。その中でも2桁本塁打は打ちたい」。打球に角度を付けるため、バットの軌道をレベルスイングに変え、ボールをつぶすイメージの打撃に取り組む。一緒に自主トレする阪神・森下からも刺激を受け「もっともっと成長できるように頑張りたい」と飛躍の2年目を見据えた。