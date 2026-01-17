芝クッション値9.8＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前12.2％、4角11.0％ダートG前1.5％、4角1.5％※金曜午前10時30分。芝は直線の内柵沿いに傷みがある。その他は良好な状態。先週は内前有利だったが、今週はある程度差しも決まりそう。ダートは乾いて力が求められる。