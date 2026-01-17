ヤクルト・星が宇都宮市の清原球場で自主トレを公開した。「トラックマン」の数値を確認しながら一球一球丁寧に投球練習。「リリースの角度や自分の体がどうなっているのかを確認しながら。精度や質をもっと上げたい」と意欲的だった。昨季は44試合で1勝2敗17セーブ、防御率1・67をマークした守護神候補の右腕。「いいところを投げられたら。一年間ケガせず1軍にいることが一番」と闘志を燃やした。