芝クッション値10.2＝やや硬め※金曜午前9時含水率＝芝G前8.2％、4角8.0％ダートG前1.0％、4角1.1％※金曜午前10時。芝はコース全周にかけ内側に傷みがある。それでもインを突いても伸びてこられる状況。パサパサのダートは少しでもペースが流れれば差し決着に。