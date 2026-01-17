俳優の中島裕翔が、3月21日に放送されるテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond（バタフライビヨンド）』に出演することがわかった。デザイナー・森英恵さんの若き日々を描く今作で、八木莉可子演じるヒロインを支える夫役を演じる。中島の解禁にともなって、夫婦役の2人がそろった新ビジュアルも公開された。【全身カット】夫婦を演じる中島裕翔＆八木莉可子日本人で当時唯一、“ファッションの最高峰”フラ