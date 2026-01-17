神奈川屈指の進学校出身で、西武育成ドラフト4位左腕・浜岡（川和）が、17日から始まる大学入学共通テストに“挑戦”することを明かした。テスト2日目が自主トレ休日に当たり「数IAは自信があるので解きたい。オフの楽しみ」と自信を見せた。現在は一部別メニューで練習。「100％になった時、凄い球が投げられる期待もある」と焦らずに課題を解決する。