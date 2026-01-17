楽天から国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した辰己涼介外野手（２９）の残留が１６日、決まった。仙台市内で契約交渉を行い、年俸非公表でサインした。昨シーズン中にポスティングでのメジャー挑戦を要望。球団から容認されず、全日程終了後に国内ＦＡ権を行使したが、「宣言残留」という形となった。「ＦＡ権を行使して外に出てみて、（楽天に）７年間大切に育ててもらったということを改めて感じましたし、今回の契約