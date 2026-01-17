ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が１６日、神奈川・横須賀市内の球団施設で取材に応じ、牧秀悟内野手（２７）について、シーズンで１番打者として起用するプランを明らかにした。「一番いい打者が一番打席に立つ」と自身の野球哲学を明かし、画期的な構想を打ち出した。牧はこれまで、主砲として４番をはじめとするクリーンアップや攻撃的２番として名を連ね、打力を発揮してきた。そんな背番号２がトップバッターを務めるのは