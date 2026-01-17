３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて、野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１６日、都内で会見し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）らメジャー組に２月下旬の名古屋での壮行試合から合流するよう要請したと明らかにした。大谷の二刀流起用については、宮崎での事前合宿にド軍から派遣されるスタッフと情報共有しながら見極めていく。この日は代表１１人を新たに発表し、