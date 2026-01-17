東海S1着ヤマニンウルス（牡6＝斉藤崇）は武豊とコンビ継続でフェブラリーS（2月22日、東京）へ。六甲アイランドS1着ディアナザール（牡4＝斉藤崇）は阪急杯（2月21日、阪神）、スポニチ賞京都金杯17着ガイアメンテ（牡5＝須貝）は小倉大賞典（2月22日）を予定。ともにサンデーサラブレッドクラブが発表。鳴尾記念6着ブラックシールド（牡7＝小栗）は洛陽S（2月14日、京都）を予定。社台グループオーナーズが発表した。【3