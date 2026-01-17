巨人は１６日、都内のホテルでスタッフ会議を開いた。阿部慎之助監督（４６）は「新しいチームを作る」と方針を共有した。各部門のコーチ陣が阿部監督に共鳴した。「新しくチームを作る」という方針に、橋上オフェンスチーフコーチは「新しい巨人を作る上では監督、コーチばかりがそういう意識を持っても、実際選手が変わらないと変わりませんから」と個別ミーティング増を予告。石井２軍監督も「２軍はシーズン通してキャンプ