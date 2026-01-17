西武5年目左腕の隅田がアストロズへ移籍した今井の穴を埋める活躍を誓った。福岡県内での自主トレを終え「（今井とは）レベルが違うが、隠れエースくらいになれるように頑張ります」と独特の表現で意気込んだ。昨季は自己最多の10勝を挙げ、今季は15勝を目標に設定。「みんなが認める人が投げないといけない。そういう選手になりたい」と初の開幕投手も視野に入れた。