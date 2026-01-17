（新人6選手は/全員2軍始動/）DB…DeNAは春季キャンプのメンバー振り分けを発表し、ドラフト1位・小田（青学大）を含む新人6選手は全て2軍の沖縄・嘉手納スタートに決まった。相川監督は「1軍ではなくても戦力。ファームでも調整はできる」と説明し、「当然入れ替えはある」と予告した。2軍練習施設「DOCK」で新人合同自主トレに参加した小田は「監督にも“焦らず”と言われている。でもキャンプ中には1軍に上がりたい」と意