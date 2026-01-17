巨人は１６日、都内のホテルでスタッフ会議を開いた。阿部慎之助監督（４６）は「新しいチームを作る」と方針を共有した。阿部監督が「全員にチャンスがある」と言い切る今季のチームに、必要不可欠な若手の台頭。指揮官は「石塚は（１軍キャンプのメンバーに）入っていると思いますよ」と高卒２年目、若手のホープをまずは抜てきした。さらに「丸と勇人は１軍。ある程度、やってもらう方向で連れて行きます」と明言。キャンプ