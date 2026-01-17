DeNAは復帰3年目の筒香を外野手から内野手登録に変更すると発表した。昨季終盤は宮崎の体調不良もあって三塁で24試合に出場。14年まで内野手登録で12年ぶりの“復帰”になった。相川監督は「三塁もそうですし、一塁もやってもらい、リーダーシップを発揮してもらいたい」と説明した。一塁は過去に77試合の経験を持ち、ビシエドらとの争いが注目が集まる。また、3年目の井上は内野手から外野手登録に変わる。