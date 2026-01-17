巨人は１６日、都内のホテルでスタッフ会議を開いた。阿部慎之助監督（４６）は「新しいチームを作る」と方針を共有し、この日に獲得が発表された則本昂大投手（３５）の契約合意には「素晴らしい補強」と感謝。先発が基本線の中で、中継ぎ経験も豊富なベテラン右腕にフル回転を期待した。経験豊富なベテラン右腕の獲得成功に、阿部監督の表情も自然と柔らかくなった。「経験豊富な投手ですし、素晴らしい実績を持っている。素