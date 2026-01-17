年金を受け取っていると、毎月の支給額から何となく税金が引かれているように感じることがあります。 特に「源泉徴収票を見てもよく分からない」「確定申告って必要なの？」といった疑問を持つ年金受給者やそのご家族は多いでしょう。年金暮らしの人でも、状況によっては確定申告が必要になる場合や、申告することで税金が戻る可能性があります。 この記事では、年金受給者がどんなときに確定申告を考えるべきか、基本的