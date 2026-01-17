巨人の丸佳浩外野手（３６）が１６日、則本の入団を歓迎した。Ｇ球場で自主トレ後、「ジャイアンツにあれだけ闘志むき出しで投げるタイプはあまりいない。やっぱり投手陣の刺激になってくると思います」と期待した。広島、巨人とプロではずっとセ・リーグに所属してきただけに、楽天一筋だった則本とは対戦経験は多くないが、千葉経大付時代に練習試合で対戦したことがあるという。以前、則本から「『実は対戦したことがあるん