虎から侍の扇の要へ。まずは切符をつかんだ。阪神の坂本誠志郎捕手（３２）が１６日、３月に行われるＷＢＣ日本代表のメンバーに選出された。「日本代表の一員である責任と誇りを持ち、チームの勝利に貢献できるよう全力で準備し、戦いたい」と意気込みを語った。阪神の捕手では、矢野燿大が２００８年の北京五輪、梅野隆太郎が２１年の東京五輪に出場しているが、ＷＢＣのメンバーに選出されるのは初めて。井端監督は「すごく