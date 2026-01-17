今年３月のＷＢＣ出場メンバーに初選出された阪神・森下翔太外野手（２５）が１６日、沖縄県の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で、中日・上林、ロッテ・西川と行う自主トレを公開した。本塁打増産を今季のテーマとする中、正しい体の動きを身につけるトレーニングやフォームを確認しながらの打撃練習など約６時間、みっちり練習。ドジャース・大谷らトップクラスで戦う選手たちとの競演を心待ちにした。ドーム内