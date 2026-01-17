ＷＢＣ日本代表の阪神・石井大智投手（２８）が１６日、女房役の初選出に安堵（あんど）の表情を見せた。この日、新たに阪神から坂本、佐藤輝、森下の選出が正式発表。特に坂本とはシーズンでバッテリーを組んでおり「“いつもの僕”を知ってくれている誠志郎さんがいてくれるというのは、プラスに捉えたい」と明るく受け止めた。国際大会本番のメンバー入りは自身初。だからこそ、自分を把握してくれている先輩の存在は大きな