阪神・山崎が憧れの背中を追いかける。同じ育成ドラフト2位出身のソフトバンク・周東の侍ジャパン選出に刺激を受けていた。「ずっと憧れている選手。（侍）ジャパンに選ばれるような選手になっていきたい」。50メートル走は5秒8。関西独立リーグでは2年連続の盗塁王に輝いた。快足を生かすプレースタイルも同じで、23年オフには周東の自主トレにも参加。“周東ロード”を目指す23歳の新人は「周東さんを抜くくらいの気持ちがない