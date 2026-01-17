Ｊ１Ｃ大阪がスコットランド・プレミアリーグのアバディーンから、オーストラリア代表歴を持つＦＷクシニ・イェンギ（２７）を期限付き移籍で獲得することが１６日までに決定的となった。複数の関係者によると移籍期間は今年６月末までで、買い取りオプションが付帯しているという。既に来日しており、メディカルチェックを経て正式契約を結ぶ見通し。イェンギはウエスタンシドニー（オーストラリア）からポーツマス（イングラ