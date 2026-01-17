¿¹²¼¤ÎÉ½¾ð¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁª½Ð¤ÎµÈÊó¤Ï²­Æì¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Îµ¹ÌîºÂÂ¼¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëWBC¤Ø¸þ¤±¡¢¼«¸Êµ¾À·¤ò¤¤¤È¤ï¤º¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬Á÷¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Þ¤º¤Ï¼éÈ÷¤À¡£ÌÔ¸×¤Ç¤ÎÄê°ÌÃÖ¤Ï±¦Íã¡£¤¿¤À¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ºòÇ¯11·î¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì