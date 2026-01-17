「大相撲初場所・６日目」（１６日、両国国技館）人気上昇中の小兵が、真っ向勝負で国技館を沸かせている。西前頭７枚目の藤ノ川が豪ノ山を押し倒し、２日目から５連勝。自己最高位で存在感を示している。横綱、大関陣は安泰。豊昇龍は隆の勝を、大の里は若隆景をともにはたき込んで５勝目。安青錦は関脇高安を寄り切り５勝目、琴桜は大栄翔を突き出し４勝目。勝ちっ放しは平幕の阿炎１人。１敗で欧勝馬ら７人が追う。全身全