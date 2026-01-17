フィギュアスケート女子のミラノ・コルティナ五輪代表で、今季限りで引退する坂本花織（２５）＝シスメックス＝が１６日、神戸市の拠点リンクで練習を公開した。五輪開幕日の２月６日に始まる前回銀メダルだった団体で金を目指し、１７日のＳＰでスタートする前回銅の個人種目につなげる決意を口にした。同じく女子の五輪代表、千葉百音（２０）＝木下グループ＝と、ペアの五輪代表の長岡柚奈（２０）、森口澄士（２４）組＝とも