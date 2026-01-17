強打者を見て学ぶ！阪神のドラフト2位・谷端（日大）は佐藤、森下との対面を心待ちにした。既に今春キャンプはドラフト1位・立石（創価大）らとともに宜野座組でのスタートが決定。期待の新人が侍コンビの動きに熱視線を送る考えを示した。「打撃は一番見たい。何年も続けて活躍している選手。姿勢であったりとかは見て学びたい」侍ジャパンに選出された両選手の沖縄滞在は例年より短くなる。2月14日からは宮崎で侍ジャパン