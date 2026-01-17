阪神・粟井一夫球団社長（61）は16日、チームで唯一来季契約が未更改の佐藤について言及した。将来的なメジャー移籍に関する臆測も飛び交う現状に「ファンの皆さまがご心配していることは承知していますが、交渉中ですので、コメントは差し控えさせていただきます」と語った。昨季の推定年俸は1億5000万円。リーグMVP、本塁打＆打点の2冠に輝き、大幅昇給が確実視される。