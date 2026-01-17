阪神・近本光司外野手（３１）が自主トレを行っている鹿児島・沖永良部島で１５日、打ち上げ花火の催しが実施された。花火は約５分間、満天の夜空を彩り、地元の人々を大きく盛り上げた。イベントのＢＧＭには沖縄出身のアーティスト・ＨＹの「帰る場所」がチョイスされた。２１年から６年続けて同地で汗を流す背番号５を、これからも島全体で全力応援していくというメッセージが選曲に込められた。最後は近本本人があいさつ