阪神・粟井一夫球団社長（６１）が１６日、チームで唯一、契約未更改の佐藤輝明内野手（２６）について「ファンの皆様がご心配していることは承知していますが、交渉中ですので、コメントは差し控えさせていただきます」と話すにとどめた。佐藤輝は２４年オフの契約更改の際、ポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦の意思を初めて公にした。昨年末、竹内球団副本部長は「認める権利はこちらにあるので。それとは切り離