阪神の石黒佑弥投手（２４）が１６日、ＳＧＬで自主トレに励み、今季のテーマに「脱力」を掲げた。新トレーニングを野球に生かし、２月のキャンプから猛アピールする。昨年１２月からピラティスに通っており、「力が入っちゃうので、なるべく力を抜きながら動かすようにしてます」。球団トレーナーと自身の体を分析した上で、最適な方法と考え、取り入れた。筋力アップなど、他にも取り組んでいることはあるが「全ては体の使い