なにわ男子の西畑大吾（２９）が１６日、都内で行われたＭＢＳ／ＴＢＳ系主演ドラマ「マトリと狂犬」（２０日スタート。火曜、深夜０・５９。ＴＢＳは深夜１・２８）の先行上映イベントに共演の細田善彦（３７）、向井理（４３）、品川ヒロシ監督（５３）と登場した。連続ドラマ単独初主演の西畑は薬物の売人役。麻薬取締官、警察官との格闘シーンを振り返り、「１、２話を見ていただいて分かると思いますが、ホンマにボコボコ