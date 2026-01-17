海の事故などの通報に使われる“118番”の周知のため、第九管区海上保安本部が運用司令センターを公開しました。 海で発生した事件や事故などを通報する際に使用される海上保安庁の緊急用電話番号“118番”。その有効性について理解を広げようと、1月16日は通報を受信する第九管区海上保安本部の運用司令センターが報道陣に公開されました。【藤森麻友アナウンサー】「海上で事故などが発生した際、重要なのは