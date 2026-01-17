東都大学野球2部リーグの専大・斎藤正直監督（65）が退任し、2月1日から福井工大の町田公二郎監督（56）が新監督に就任することが16日、分かった。町田氏は明徳義塾（高知）から専大を経て、91年ドラフト1位で広島に入団。15年間で85本塁打、セ・リーグ記録の通算代打本塁打20本をマークした。15年から三菱重工広島の監督を務め、23年から福井工大を指揮していた。