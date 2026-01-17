俳優の中島裕翔（３２）が１６日、大阪市内で行われたＷＯＷＯＷ×Ｊ：ＣＯＭ「連続ドラマＷシリウスの反証」の舞台あいさつ＆第１話特別上映会に出席した。７日に都内で予定された完成報告会は中島の体調不良で中止されたが、この日の中島は元気に登壇。歓声が飛ぶ中でさわやかな笑顔を振りまき、「先日のイベントを私の体調の都合で休んでしまい本当に申し訳ありません。すみません」と陳謝し、「いろいろはやっているので