ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòµ¨¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£²´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡áºå¿À¡Ë¤Ï£×£Â£Ã½éÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»ø»Ø´ø´±¤Ï¸×¤Î¼çË¤¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿»þ´ü¤â¥Ö¥ì¤º¤Ë¹âÉ¾²Á¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ø¤ÎÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢À¯¸¢È¯Â­Åö½é¤«¤éÉÁ¤¤¤¿°ì·âÉ¬»¦¤Î?±£¤·Éð´ï¹½ÁÛ?¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ò