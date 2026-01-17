巨人・岸田行倫捕手（２９）が１６日、第２１代主将として所信表明した。川崎市の等々力球場で自主トレを公開。思い描くキャプテンシーに新戦力の歓迎、連敗時のミーティングなどを挙げ、メリハリのあるチーム作りを目指すと宣言した。岸田主将はノンストップだった。ウォーミングアップを終えた午前９時５０分からティー打撃を開始。ロングティー、フリー打撃まで８０分間、ぶっ通しで４５２スイングだ。例年通りの単身トレで