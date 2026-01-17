巨人は１６日、楽天から海外ＦＡ宣言した則本昂大投手（３５）の獲得を正式発表し、３年総額１３億円で背番号「４３」に決定。阿部慎之助監督（４６）は先発起用の構想を示し「４３歳までやってほしい」と期待した。阿部監督は入団が決まった則本を歓迎した。「経験豊富で素晴らしい実績を持っている投手」と通算１２０勝４８セーブの右腕を高評価。３年総額１３億円の大型契約で、背番号は空き番号の中から「４３」に決まり「