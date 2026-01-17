投球練習する西武の隅田＝福岡県久留米市西武の隅田知一郎投手（26）が16日、福岡県久留米市での練習を打ち上げた。10勝10敗だった昨季を踏まえ「（成績を）15勝5敗にして最多勝を争いたい。チームメートやファンに『隅田ならきょうは勝つな』と思ってもらえるよう頑張っていく」と目標を掲げた。大黒柱で親交が深かった今井達也投手が米大リーグ、アストロズへ移籍した。5年目の今季は投手陣の新リーダー役として期待される。