リーグ・アン 25/26の第18節 モナコとロリアンの試合が、1月17日03:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。 モナコはフォラリン・バロガン（FW）、マイカ・ビーレス（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはパブロ・パジス（FW）、バンバ・ディエン（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが無く