韓国のオリンピック金メダリスト、イ・ユビンのプライベートSHOTが話題だ。【写真】「世界で最も艶っぽい」五輪美女アスリートイ・ユビンは最近、自身のインスタグラムを更新。猫の絵文字とともに「最近」と綴り、プライベートで撮ったと思われる数枚の写真を投稿した。1枚目の写真では、ベッドに横たわりながらリラックスした姿を披露。頬に手を添え、カメラを見つめながら口をすぼめたり微笑んだりする表情からは、モデルと見紛