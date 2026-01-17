北海道コンサドーレ札幌が今シーズン初めての対外試合を行いました。J1浦和レッズと対戦し前半9分に中村桐耶選手が敵陣ゴール前でボールを奪うとそのままシュートを決め先制。その後失点を許し45分×2本合計1‐2で敗れたものの川井健太健太監督は試合後「非常にいい90分だった。守備の所は本当に良かった」と選手たちを評価しました。昨シーズンリーグ19位の63失点を喫したチーム