巨人の阿部監督は24年ドラフト1位で2年目を迎える19歳石塚の1軍キャンプ抜てきについて「入っていると思いますよ」と明言した。「丸と勇人（坂本）は1軍で。（練習量を）ある程度やってもらう方向で連れて行きます」とも説明。ドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）、2位・田和（早大）、3位・山城（亜大）の新人3投手も1軍スタートが有力で、「新しいチームをつくる。全員にチャンスがある。若い力が出てきてほしい」と求めた。