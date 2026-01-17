米国が世界秩序に背を向け、民主主義国には動揺が広がっている。協調体制を取り戻すため、日本と、イタリアのようなミドルパワーの国が果たすべき役割は増している。日伊の両首脳が今回、国際社会が直面している気候変動や安全保障など、幅広い分野での協力を確認した意義は大きい。高市首相が、メローニ伊首相と昼食を含めて約１時間半会談した。両首脳は、日伊を「特別な戦略的パートナーシップ」と位置づけ、経済安保や宇