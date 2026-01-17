ナショナルズ傘下3Aの小笠原が都内で行われた「MLBPLAYERSTRUST」が提供するボードゲーム大会にオンラインゲストとして登場した。メジャー1年目の昨季は主に救援で23試合に登板し1勝1敗、防御率6・98だった。2年契約の最終年となる今季へ「負けず嫌いを出しながら、対戦相手にはしっかり敬意を払いつつ、いい結果を残してメジャーに戻りたい」と意気込んだ。