巨人は16日、楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使した則本昂大投手（35）との契約合意を発表した。3年総額13億円（金額は推定）の大型契約で、背番号43に決定。昨年11月には日本ハムから国内FA宣言した松本を獲得しており、20年オフの梶谷、井納（ともにDeNAから移籍）以来5年ぶりに同一年に2人のFA補強が実現した。2年ぶりのV奪回へ経験豊富な右腕が新たに加入。都内のホテルでスタッフ会議に出席した阿部監督は「