［決断２６衆院選］（下）高市首相の衆院解散の判断は、野党にも大きなうねりを呼び起こした。「右に左に傾き過ぎる政治ではなく、バズる（注目を集める）政治でもなく、国民生活に根ざした活動をしていきたい」立憲民主党の野田代表は１６日朝、さいたま市でマイクを握り、公明党との新党結成を街頭で報告した。穏健保守からリベラルまでを結集する中道の立ち位置を鮮明にするため、党名には「中道改革連合」を選んだ。