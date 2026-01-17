芸能プロダクション、シャイニングウィルの百川晴香社長（30）と宮内桃子（年齢非公表）が、19日にニッポン放送「森田健作青春の勲章はくじけない心」（月曜午後6時20分）に出演する。同プロダクションは、アイドルのマネジメント事務所。昨年6月に就任した百川社長、宮内副社長ともに所属アイドルで「異例の就任」として話題になっている。同プロは2003年（平15）に設立。これまで日本テレビ「進め！電波少年」でマスコットだっ