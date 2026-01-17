大相撲初場所日本相撲協会は16日、元幕内・大奄美（追手風）が引退したことを発表した。初場所中に舞い込んだ知らせに、相撲ファンは悲しんでいる。33歳の大奄美は2016年一月場所に初土俵。翌年の七月場所で十両優勝した。最高位は前頭十一枚目。幕内では計12場所で土俵に上がった。今場所は初日から休場していた。協会は公式Xでも大奄美の引退を発表。ファンからは「えーーーーー!!」「悲しい。寂しい…とはいえ引き際は、